Названо самое массовое нарушение аграриев

11.1.2023 | 13:26 Новости, Происшествия

В Орловской области фермеры и агрофирмы очень часто «забывают» о пасечниках.

Фото Управления ветеринарии Орловской области

Отсутствие должного оповещения жителей и владельцев пасек о проведении обработок ядохимикатами стало наиболее массовым нарушением среди аграриев, работающих с пестицидами и агрохимикатами. Об этом сообщила пресс-служба Территориального управления Россельхознадзора, обобщившая соответствующую аналитику. По данным ведомства, в 2022 году сотрудниками управления при осуществлении государственного контроля было проведено 701 контрольно-надзорное мероприятие. В основном это были выездные обследования и наблюдения за соблюдением обязательных требований законодательства.

«Наиболее часто встречающимися нарушением стало отсутствие должного оповещения жителей и владельцев пасек о проведении обработок ядохимикатами, — говорят в ТУ Россельхознадзора. — По 113 материалам, поступившим из органов прокуратуры и правоохранительных органов, по факту хранения пестицидов и агрохимикатов управлением вынесено 113 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности».

В целом за весь прошлый год было вскрыто 789 нарушений регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при производстве сельскохозяйственной продукции. По результатам контрольных мероприятий было составлено 104 административных протокола и объявлено 575 предостережений о недопустимости нарушений. Кроме того, было проведено 158 профилактических визитов и 847 консультирований юридических лиц и предпринимателей. Такая работа проводится в целях предупреждения совершения нарушений законодательства в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

ИА «Орелград»

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