Орел отправил тысячи тонн корма в страны ЕС

11.1.2023 | 16:31 Новости, Экономика

Работу по отгрузке товаров не прекращалась даже в новогодние каникулы.

Фото пресс-службы губернатора Орловской области

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, только в период новогодних каникул сотрудниками данного ведомства было досмотрено и оформлено более 12,3 тысячи тонн подконтрольных госветнадзору грузов. В основном это были  экспортные партии, общая масса которых составила 9,6 тысячи тонн. В целом за новогодние праздники из Орловской и Курской областей было отправлено  за рубеж около 9 тысяч тонн кормов и кормовых добавок, 517 тонн мясных продуктов и 135 тонн сырья животного происхождения.

«Получателями стали страны Европейского союза и Вьетнам, — отметили в пресс-службе Теруправления Россельхознадзора. — При внутрироссийских перевозках с начала года досмотрено и оформлено 2,6 тысячи тонн кормов и кормовых добавок. На каждую партию был предоставлен полный пакет документов, подтверждающих качество и безопасность ветеринарных грузов».

При этом в ведомстве добавляют, что в прошлом году экспорт кормов и кормовых добавок Орловской области превысил импорт почти в 50 раз. Так,  на территорию региона из европейских стран была ввезена 41 партия кормовых добавок общим весом 441,71 тонны. А с территории Орловской области было экспортировано 382 партии подконтрольных госветнадзору грузов общим весом 21,632 тысячи тонн. Кроме того, орловцы отправили в другие регионы страны 778 партий кормов и кормовых добавок общим весом 54,039 тысячи тонн. Например, пшеница отправлялась в Псковскую, Ивановскую, Московскую, Челябинскую, Ленинградскую, Белгородскую, Новгородскую и Ярославскую области; в Тюменскую область была отправлена кормовая кукуруза; в Белгородскую, Московскую, Ярославскую и  Новгородскую области – рапсовый и подсолнечный шрот.

ИА «Орелград»

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