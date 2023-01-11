Почти 1400 нарушений в сфере миграции выявила орловская полиция

Предварительные итоги работы подвели в УВМ УМВД России по Орловской области.

Управление по вопросам миграции регионального УМВД России обнародовало обзор практики осуществления федерального государственного контроля в сфере миграции за 11 месяцев 2022 года. Из него следует, что за отчетный период сотрудниками УМВД было проведено 1159 контрольно-надзорных мероприятий по выявлению фактов нарушений миграционного законодательства. Для сравнения, годом ранее было проведено 1317 таких мероприятий.

В результате было выявлено 1391 административное правонарушение в сфере миграции (в 2021 году – 1398). Из них 756 подпадают под санкции статьи 18.8 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение иностранными гражданами режима пребывания в России. В 184 случаях протоколы были составлены по статье 18.9 КоАП РФ, то есть за нарушение принимающей стороной правил пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства.

Также было составлено 57 протоколов по статье 18.10 КоАП РФ за незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ, 231 – по статье 18.15 КоАП РФ за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан. Примечательно, что в отчетном периоде не было выявлено ни одного нарушения, предусмотренного статьей 18.16 КоАП РФ. Она содержит санкции за нарушение правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых объектах, в том числе в торговых комплексах. Впрочем, в 2021 году в Орловской области был составлен всего один протокол по данной статье.

Добавим, что в минувшем году силовиками было выявлено 61 нарушение по статье 18.20 КоАП РФ (нарушение иностранными гражданами или лицами без гражданства срока обращения за выдачей патента), 28 – по статье 19.27 КоАП РФ (представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета), 8 – по статье 19.8.3 КоАП РФ (нарушение установленного порядка подачи уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства или подданства иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве).

ИА «Орелград»