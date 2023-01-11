Росгвардейцы отработали более 100 тревожных сигналов за новогодние каникулы

За время отдыха силовиками были задержаны девять граждан.



В период с 1 по 8 января 2023 года экипажи вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Орловской области задержали девять граждан, подозреваемых в совершении хищений и краж. Также были задержаны двое нарушителей общественного порядка в заведениях общественного питания. Всех их росгвардейцы доставили в отделы полиции для разбирательства. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии, которая подвела итоги работы сотрудников во время новогодних каникул. В целом в текущем году сотрудники Росгвардии отработали уже 112 сигналов «Тревога».

«В основном посетители супермаркетов были уличены в хищении дорогостоящих алкогольных напитков и деликатесной гастрономической продукции, — рассказал заместитель начальника управления вневедомственной охраны Максим Сиротинин. — Неоплаченные товары были частично скрыты в сумках и карманах верхней одежды. Выявить истинные намерения злоумышленников помогли бдительность персонала и наличие камер видеонаблюдения».

Он добавил, что указанные правонарушения были пресечены в торговых точках Орла и Ливен. Задерживать нарушителей в каждом случае удавалось буквально в течение нескольких минут после вызова. В ведомстве такую оперативность объясняют тем, что на период праздничных дней маршруты силовиков были максимально приближены к охраняемым объектам, а работоспособность охранных сигнализаций уточнялась ежедневно.

«Подозреваемыми в совершении хищений стали уроженцы Орловской, Тульской, Смоленской, Воронежской, Амурской и Оренбургской областей в возрасте от 20 до 65 лет», — добавили в орловской Росгвардии.

К слову, согласно статистике ведомства, на охране в Орловской области находится 2125 различных объектов. Краж из них, а также из мест постоянного хранения имущества граждан, не допущено. Что касается итогов 2022 года, то правоохранители пресекли свыше 500 правонарушений, на местах совершения которых было задержано и передано сотрудникам органов внутренних дел 187 граждан. Кстати, пятеро из них находились в федеральном и региональном розыске.

ИА «Орелград»