В Орловской области появилась «карта  укрытий»

11.1.2023 | 11:04 Важное, Новости, Общество

Она размещена на подзабытом ресурсе «Обращаем внимание».

На карте можно увидеть множество синих кружков по всему региону. Отмечены места, где граждане могут укрыться. Примечательно, что это не только подвалы, а даже некие «заглубленные помещения», о которых жители новостроек даже могут не догадываться. По сути, на карте просто отмечены все многоэтажки, о которых отчитались управляющие компании.

Пока (или намеренно) не указаны  настоящие убежища, которые располагаются под некоторыми социальными учреждениями, корпусами бывших заводов. Не стали отмечать  овраги, гаражные кооперативы и складки местности, в которых рекомендовали укрываться в случае ЧС власти Орла. Опубликованная в конце года памятка с этими советами вызвала негодование горожан.

Ознакомиться с картой укрытий Орловской области можно по ссылке.

ИА «Орелград»

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