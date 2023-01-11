В Орловской области появилась «карта  укрытий»

Она размещена на подзабытом ресурсе «Обращаем внимание».

На карте можно увидеть множество синих кружков по всему региону. Отмечены места, где граждане могут укрыться. Примечательно, что это не только подвалы, а даже некие «заглубленные помещения», о которых жители новостроек даже могут не догадываться. По сути, на карте просто отмечены все многоэтажки, о которых отчитались управляющие компании.

Пока (или намеренно) не указаны настоящие убежища, которые располагаются под некоторыми социальными учреждениями, корпусами бывших заводов. Не стали отмечать овраги, гаражные кооперативы и складки местности, в которых рекомендовали укрываться в случае ЧС власти Орла. Опубликованная в конце года памятка с этими советами вызвала негодование горожан.

Ознакомиться с картой укрытий Орловской области можно по ссылке.

ИА «Орелград»