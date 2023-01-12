Обманутым дольщикам из Нарышкино обещают компенсации

Будут восстановлены права 50 граждан, сообщает Стройнадзор Орловской области.

Решение принято на заочном голосовании наблюдательного совета ППК «Фонд развития территорий» 30 декабря 2022 года.

«Финансирование данных выплат будет осуществляться за счет имущества ППК «Фонд развития территорий», сформированного за счет имущественного взноса Российской Федерации и компенсационного фонда, а также за счет имущественного взноса из бюджета Орловской области», — указано на сайте правительства Орловской области.

Дом №10б в поселке Нарышкино Урицкого района собирались достроить, однако в августе 2022 года были выявлены обстоятельства, препятствующие завершению возведения объекта.

Компания «Домстрой» не смогла достроить двухсекционный трехэтажный жилой дом на улице Садовой в поселке Нарышкино. Заявление о банкротстве этого застройщика еще в августе 2019 года в суд подала ППК «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства». Решением Арбитражного суда Орловской области в ноябре 2019 года «Домстрой» был признан несостоятельным.

ИА «Орелград»