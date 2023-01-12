В  Орловской области анонсировали ремонт еще двух мостов

12.1.2023 | 11:45 Новости, Строительство

Департамент дорожного хозяйства сообщил о поиске подрядчиков для объектов.

Фото департамента дорожного хозяйства

Преобразить должны мост через реку Цкань в Болховском районе и через Рыбницу в Свердловском, указано в сообщении профильного департамента.

Финансирование работ составит около 180 млн рублей. Контракты включают выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации, непосредственно строительство. Мосты должны сдать уже в ноябре 2023 года.

Отметим оптимизм департамента. Указанные сроки будут соответствовать реальности, если подрядчика найдут с первого аукциона, если он окажется добросовестным, если не потребуется пересмотр стоимости работ в связи с подорожанием строительных материалов.

ИА «Орелград»

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