Полтысячи земельных нарушений вскрыли на Орловщине

Итоги земельного надзора подвели эксперты.



В 2022 году на территории Орловской области было проведено 444 контрольно-надзорных мероприятия в сфере государственного земельного надзора. Большая часть из них была проведена без взаимодействия с хозяйствующими субъектами. Об этом сообщает Территориальное управление Россельхознадзора, которое подвело итоги своей деятельности в минувшем году. Сообщается, что всего было обследовано свыше 40 тысяч га земель сельскохозяйственного назначения. В результате было выявлено 503 правонарушения. В адрес хозяйствующих субъектов ведомство направило 600 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

«Особое внимание было уделено выявлению нарушений, связанных с порчей плодородного слоя почвы, — рассказали в ведомстве. — Основная причина таких нарушений — захламление земель сельскохозяйственного назначения отходами производства и потребления, а также разработка несанкционированных карьеров. Всего за прошедший год установлено 15 несанкционированных свалок на площади 10 га, а также шесть фактов захламления земель отходами животноводства на площади 8,7 га и семь карьеров на площади 2,46 га».

На данный момент ликвидировано 14 так называемых мест захламления на площади 14,2 га, остальные площади, как говорят в ТУ Россельхознадзоре, охвачены предостережениями. Всего в минувшем году на территории Орловской области было выявлено более 11 тысяч га неиспользуемых земель. Из них по предписаниям и предостережениям надзорного органа в оборот было вовлечено 8,6 тысячи га. В ведомстве добавили, что в целях разъяснений требований земельного законодательства в регионе было проведено 26 профилактических визитов, 160 информирований и 337 консультирований.

ИА «Орелград»