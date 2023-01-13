В 2023 году ожидается ввод в эксплуатацию мощной мельницы

Производительность составит около 150 тонн в сутки, сообщает сайт правительства Орловской области.

Инвестиционный проект реализует компания «Наш союз», которая занимается сушкой, хранением и отгрузкой пшеницы. Начало ему было положено в 2021 году. Общий объем вложенных средств – 350 млн рублей.

«В настоящее время предприятие вышло на завершающий этап – монтаж оборудования. Уже в этом году ожидается ввод в эксплуатацию», — указано в релизе на сайте правительства региона.

Базируется компания в Верховье. На сайте «Нашего союза» отмечено, что первый этап строительства зернохранилища был завершен в 2019 год. Уникальная технология позволяет осуществлять несколько операций одновременно независимо друг от друга: приемка, очистка, сушка и отправка на хранение, отгрузка авто или Ж/Д.

ИА «Орелград»