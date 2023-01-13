В Мценской ЦРБ обсудили предстоящий капремонт

13.1.2023 | 12:54 Новости, Строительство

Рабочая группа посетила учреждение 13 января, сообщает департамент здравоохранения Орловской области.

«С руководством организации мы обсудили вопросы, требующие быстрых решений, чтобы строители в ближайшее время могли начать работы на объекте», — сообщил руководитель облздрава Игорь Петчин в соцсетях.

Четырехэтажное здание 1978 года постройки за свою историю капитального ремонта не видело ни разу, уточнил чиновник.

Напомним, отбор подрядчика прошел в конце 2022 года. Контракт получило ООО ГК «Стройэлектромонтаж».  Цена равна начально — 129 237 290 рублей. Предусмотрели аванс — 50%. Эти средства подрядчик должен был получить уже в минувшем году. Все работы по ремонту предполагается завершить в конце декабря 2023 года.

Капитальный ремонт поликлиники БУЗ Орловской области «Мценская ЦРБ» включает устройство вентилируемого фасада, ремонт внутренних помещений с заменой облицовки стен и напольного покрытия, замену окон входных групп и укладку асфальта вокруг, ремонт кровли, лифтовой шахты и самого лифта, систем вентиляции и кондиционирования, отопления, электроснабжения, водоснабжения, канализации.

ИА «Орелград»

Фото Департамента здравоохранения Орловской области

 

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