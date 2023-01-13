В Орле появился сквер Героев Донбасса

Пока чиновники размышляют, на картах зеленая зона уже обрела новое название.

Заседание горкомиссии по наименованию и переименованию улиц прошло 11 января. По сообщению пресс-службы администрации Орла, всего было предложено на рассмотрение пять территорий, однако их не называют, обозначая только фаворита. Большинство поддержало размещение «Сквера Героев – защитников Донбасса» недалеко от автовокзала – на улице Комсомольской, в районе дома №231 (Дом Моды).

В пользу этого места называли высокий автомобильный и пешеходный трафик. Также автовокзал — главное связующее звено областного центра с муниципалитетами.

«Именно мимо этого места проезжают и наши эшелоны, которые отправляются на передовую. Это будет одухотворять наших ребят», — цитирует председателя областной организации ветеранов «Пограничник» Андрея Алексеева пресс-служба.

Далее наименование должен согласовать городской совет депутатов. Тогда скверу присвоят официальное имя, и начнется работа по его благоустройству. В администрации Орла пообещали согласовывать с общественниками и выверять «каждую букву и каждую запятую на макетах».

Отметим, обращения о создании сквера Героев Донбасса начали поступать еще в декабре 2021 года.

ИА «Орелград»