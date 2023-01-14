Под Орлом водитель схлопотал штраф в 200 тысяч рублей

Штрафом его наказали за повторную пьяную езду.

В Орловской области вступило в законную силу очередное решение по уголовному делу, возбужденному в отношении «вечно пьяного» водителя. Дело рассмотрел Хотынецкий районный суд. Местного жителя обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Поясним, что санкции данной статьи предусматривают уголовную ответственность за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Попавший под суд гражданин был задержан сотрудниками ДПС в сентябре 2022 года. Он управлял иномаркой, автомобиль был остановлен для проверки. Поведение и внешний вид водителя вызвали подозрения у полицейских. Все указывало на то, что он может быть нетрезв. Водитель на месте прошел освидетельствование. Последнее показало, что содержание абсолютного этилового спирта в выдыхаемом им воздухе в тот момент составляло 1,046 мг/л при допустимых 0,16 мг/л. Он был тут же отстранен от управления иномаркой.

В дальнейшем было установлено, что ранее данный гражданин уже попадался правоохранителям пьяным за рулем. Он стал фигурантом административного дела и был лишен прав на полтора года и наказан штрафом в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение закона на него было заведено уголовное дело. В суде подсудимый отпираться не стал и полностью признал свою вину. Суд приговорил его к выплате штрафа в доход федерального бюджета в размере 200 тысяч рублей с рассрочкой на 10 месяцев.

ИА «Орелград»