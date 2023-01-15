Под Орлом пересчитали иностранцев

В Малоархангельск за год прибыло почти две сотни иностранных граждан.

В 2022 году, согласно данным миграционного учета, на территорию Малоархангельского района Орловской области прибыло и прошло соответствующую процедуру 190 иностранных гражданина и лиц без гражданства. По месту жительства в результате было зарегистрировано 20 иностранцев (постоянно проживающих — 15, временно проживающих – 5), по месту пребывания – 170. Кроме того, за год с миграционного учета по месту жительства было снято 87 человек.

Такие данные приведены в информационно-аналитической записке о результатах работы ОМВД России по Малоархангельскому району за 2022 год. Что касается остальной части миграционной работы, то в минувшем году на указанной территории по месту жительства было зарегистрировано 310 граждан РФ, снято с регистрационного учета по месту жительства – 315 человек. Зарегистрировано в отчетный период по месту пребывания 68 граждан РФ, снято с регистрационного учета по месту пребывания досрочно – 8 человек.

Таким образом, в целом за год цифры миграционного учета по иностранцам и гражданам России в районе оказались практически сопоставимыми. Впрочем, в отчете говорится и о том, что в 2022 году в ОМВД России по Малоархангельскому району поступило 993 заявлений и сообщений о преступлениях, правонарушениях и происшествиях. И только одно преступление касалось сферы миграции. В целом за 2022 год ОМВД было оказано 1500 государственных услуг в сфере миграции, 606 из которых были предоставлены в подразделении по вопросам миграции, а оставшиеся — через Единый портал государственных и муниципальных услуг и МФЦ.

Добавим, что указанный отдел внутренних дел обслуживает территорию Малоархангельского района, площадь которого составляет 0,754 тысячи квадратных километров. Районный центр — город Малоархангельск. В административном отношении район разделен на восемь муниципальных образований: город Малоархангельск и семь сельских поселений, в которых насчитывается 91 населенный пункт.

ИА «Орелград»