Александр Бирюков рассказал о планах по работе в Орловской области

Новый заместитель губернатора продолжает знакомиться с депутатами облсовета.

Очередной диалог состоялся 13 декабря на заседании комитета по промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству. Александр Бирюков был представлен в качестве врио заместителя губернатора и руководителя представительства Орловской области при Правительстве РФ. Кандидатура нового чиновника проходит согласование в заксобрании.

Парламентариев интересовало, какие планы у Александра Бирюкова на работу в Орловской области. По словам чиновника, он был приглашён губернатором Андреем Клычковым для усиления связей между региональными департаментами и ведомствами, министерствами и органами федеральной исполнительной власти.

«Кроме того, Бирюков сообщил о намерении участвовать в работе по сбалансированности бюджета региона, усилить позиции корпорации «Развитие», пообещал «делать акцент» на новых производствах, которые дадут региону новые рабочие места», — пишет «ОрелТаймс».

Депутат Евгений Косогов выразил надежду, что будет совершен некий «индустриальный рывок». Александр Бирюков отметил, что Орловская область может стать площадкой развития импортозамещения, а конкурентная зарплата вернет орловцев, уехавших работать в другие регионы.

Депутаты поддержали его кандидатуру. Ранее аналогично выступили члены еще трех комитетов.

Врио руководителя представительства Орловской области при Правительстве РФ был представлен 26 декабря 2022 года. Александр Бирюков – сын заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Он закончил Государственный университет управления по специальности «Государственное и муниципальное управление». Доктор экономических наук, профессор. Работал как в коммерческих структурах, так и в госвласти, например возглавлял департамент в Минстрое. Александру Бирюкову 45 лет.

ИА «Орелград»