О нарушениях в Детском парке «трубила» еще КСП

В материалах аудиторов фигурировали еще более крупные суммы, чем у прокуроров.

Как уже рассказывал «Орелград», в Орле по материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела о хищении мошенническим путем свыше 18 миллионов рублей при благоустройстве территории Детского парка. Как уточнила пресс-служба прокуратуры региона, работы проводились в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Установлено, что Детский парк заключил муниципальные контракты с ООО «Техспецкомплект» на выполнение работ по благоустройству территории парка.

«В нарушение требований законодательства подрядчиком на объекте осуществлено устройство травмобезопасного покрытия, стоимость которого дешевле, чем указано в контракте, а физико-химические параметры значительно ниже, чем у материалов, предусмотренных проектно-сметной документацией, — сообщила прокуратура. — При этом заказчику подрядчиком предоставлены акты о выполненных работах, содержащие заведомо ложные сведения о завышенной стоимости использованного покрытия, в результате работы оплачены в полном объеме».

Напомним, что еще осенью прошлого года в прокуратуру Советского района города Орла были переданы материалы проверки, которую провела Контрольно-счетная палата областного центра. Это аудиторы первыми выявили грубые нарушения про реализации вышеуказанных контрактов. Однако у сотрудников КСП нет полномочий давать правовую оценку таким действиям. Впрочем, и в пределах своих полномочий они сделали многое говорящие выводы.

В отчете аудиторов, в частности, было указано, что «МБУК «Детский парк» не в полном объеме выполнены работы, предусмотренные проектом по комплексному благоустройству территории (1 и 2 этап), а именно: не выполнено 12 процентов предусмотренных проектом работ на сумму 39,842 миллиона рублей, в том числе устройство спусков для катания, устройство скалодрома и лестниц к нему, устройству капсулы и пр.».

Неправомерные расходы, по мнению КСП, составили 2,123 миллиона рублей в связи с использованием при устройстве площадки «DIXION» более дешевого покрытия, чем указано в акте выполненных работ. Неэффективные расходы были оценены проверяющими в 7,155 миллиона рублей. Как уточнили аудиторы, рулонный газон, уложенный на склоне местами разрушен, волнами сползает с уклона вниз, а с двух сторон между административным зданием и лестницами образовались провалы. Часть рулонного газона провалилась, деревянные части урн, все деревянные скамейки, в том числе скамейки «Волна», имеют значительные потертости, местами полированное покрытие скамеек стерто до деревянного основания и т.д.

«МБУК «Детский парк» необоснованно установлен низкий размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств — 2 процента от начальной максимальной цены контракта (НМЦК) в договорах на выполнение работ по комплексному благоустройству территории. Имеющегося у МБУК «Детский парк» обеспечения гарантийных обязательств недостаточно для полного устранения дефектов и недостатков выполненных работ», — говорилось также в нашумевшем отчете.

ИА «Орелград»