Орловцам рассказали, как отчитаться о своих доходах

Налоговики раскрыли нюансы стартовавшей декларационной кампании.

Управление ФНС России по Орловской области напомнило жителям региона о том, что текущая декларационная кампания стартовала с первых чисел января. В этом году она продлится до 2 мая включительно, с учетом переноса выходных и праздничных дней. До этого дня орловцам необходимо отчитаться о доходах, полученных в 2022 году. Сделать это надо в том случае, например, если гражданин продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

«Подать декларацию также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой, — говорят в Управлении ФНС. — Однако в некоторых случаях отчитываться о доходах не требуется. Если сумма дохода от продажи недвижимого имущества (жилых домов, квартир, комнат, садовых домов или земельных участков) составила до 1 миллиона рублей, а иного имущества (транспорта, гаражей и т.д.) — до 250 тысяч рублей, подавать декларацию не нужно».

Дело в том, поясняют налоговики, что вышеуказанные суммы соответствуют размерам имущественных налоговых вычетов по НДФЛ. Однако при этом следует не забывать об особенностях определения налоговой базы, которая определяется в зависимости от кадастровой стоимости объекта умноженной на коэффициент 0,7. Стоит напомнить и о том, что отчитаться о своих доходах можно несколькими способами. Например, подать декларацию при личном посещении налогового органа или в МФЦ. Можно сделать это почтой или через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», размещенный на официальном сайте налоговой службы.

«Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 17 июля 2023 года, — говорят налоговики. — Предельный срок подачи декларации не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года. Тем более, что с 2021 года у налогоплательщиков есть возможность получить инвестиционный и имущественный налоговый вычет в упрощенном порядке, без направления в налоговые органы декларации 3-НДФЛ и подтверждающих документов».

ИА «Орелград»