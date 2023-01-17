В Ливнах для пьяных водителей провели устрашающую акцию

В ней участвовали не только гаишники, но и медики и ритуальщики.

В райцентре Ливны прошла необычная профилактическая информационно-пропагандистская акция. Как сообщили в региональном Управлении ГИБДД, она была направлена на профилактику пьяного вождения. В рамках акции у стен Свято-Сергиевского Кафедрального собора города Ливны выстроились автомобили Госавтоинспекции, МЧС и скорой медицинской помощи, а также такси и ритуальной службы. Они сообща призывали всех очевидцев отказаться от употребления алкоголя за рулем, чтобы не принести беду себе и окружающим.

«Кроме этого, разъяснительная работа о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения проводилась с водителями в центре города Ливны, — отметили в УГИБДД. — Организаторы раздавали информационные брошюры «Спаси жизнь! Сообщи о пьяном водителе!», содержащие сведения об ответственности за нетрезвое вождение, информацию о негативном влиянии алкоголя на организм человека и поведение водителя на дороге, а также указаны контактные телефоны дежурных частей, куда можно сообщать о фактах управления транспортным средством в состоянии опьянения».

В ведомстве пояснили, что подобные мероприятия проводятся регулярно, на плановой основе. Однако в этом году участников подстегнула еще и пугающая статистика. Согласно ей, только с начала текущего года сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Ливенский» выявили 10 водителей, которые управляли автомобилями в состоянии опьянения. Добавим, что аналогичное мероприятие провели и сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Мценский». Его целью также было предупреждение грубых нарушений ПДД, в том числе управление транспортным средством в состоянии опьянения.

«В рамках данного мероприятия проводились сплошные проверки транспортных средств, — отметили в УГБИДД. — Также полицейские вручали водителям памятки с просьбой не управлять транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Граждане могут поспособствовать пресечению подобных опасных правонарушений, позвонив в полицию и сообщив о нетрезвом водителе по номерам 102 или 112».

ИА «Орелград»