В суд передано дело организаторов азартных игр

17.1.2023 | 16:46 Новости, Происшествия

Полтора года они обеспечивали работу незаконного клуба в Орле.

 

Жители областной столицы подыскали помещение в Заводском районе. Установили в нем игровое оборудование и проводили азартные игры. Незаконная вне особой зоны деятельность продолжалась с августа 2020 по апрель 2022 года.

«В ходе расследования допрошены свыше 40 свидетелей, проведено более 20 осмотров предметов и документов, 35 судебных экспертиз. Объем уголовного дела составил 15 томов», — сообщили в СУ СК России по Орловской области.

Прокуратурой утверждено обвинительное заключение. Дело будет рассматривать Заводской районный суд, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Часть 2 статьи 171.2. УК РФ предполагает наказание в виде штрафа до миллиона рублей, лишения свободы до четырех лет.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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