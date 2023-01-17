В суд передано дело организаторов азартных игр

Полтора года они обеспечивали работу незаконного клуба в Орле.

Жители областной столицы подыскали помещение в Заводском районе. Установили в нем игровое оборудование и проводили азартные игры. Незаконная вне особой зоны деятельность продолжалась с августа 2020 по апрель 2022 года.

«В ходе расследования допрошены свыше 40 свидетелей, проведено более 20 осмотров предметов и документов, 35 судебных экспертиз. Объем уголовного дела составил 15 томов», — сообщили в СУ СК России по Орловской области.

Прокуратурой утверждено обвинительное заключение. Дело будет рассматривать Заводской районный суд, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Часть 2 статьи 171.2. УК РФ предполагает наказание в виде штрафа до миллиона рублей, лишения свободы до четырех лет.

ИА «Орелград»