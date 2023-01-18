Орловская «Спецавтобаза» получила новые снегопогрузчики

Стоимость двух единиц специализированной техники около 12,5 млн рублей.

Контракт на поставку выиграло ООО «Техносейл». Сами машины произведены в Рыбинске. Два лаповых снегопогрузчика должны пройти необходимые процедуры и будут готовы выйти на улицы Орла в случае необходимости, сообщили в пресс-службе администрации города.

Принцип работы этих машин таков: во время движения лопата в передней части срезает пласт снега, затем специальные лапы толкают массу на транспортер и она забрасывается в кузов самосвала.

ИА «Орелград»