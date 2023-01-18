Орловская «Спецавтобаза» получила новые снегопогрузчики

18.1.2023 | 16:30 ЖКХ, Новости

Стоимость двух единиц специализированной техники около 12,5 млн рублей.

Фото пресс-службы Администрации Орла

Контракт на поставку выиграло ООО «Техносейл». Сами машины произведены в Рыбинске. Два лаповых снегопогрузчика должны пройти необходимые процедуры и будут готовы выйти на улицы Орла в случае необходимости, сообщили в пресс-службе администрации города.

Принцип работы этих машин таков: во время движения лопата в передней части срезает пласт снега, затем специальные лапы толкают  массу на транспортер и она забрасывается в кузов самосвала.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования