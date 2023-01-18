Статистику пьяных ДТП раскрыли в Орле

УГБИДД отчиталось о проведенной профилактической акции.

Как уже рассказывал «Орелград», в Орловской области сотрудники местных отделов провели дополнительное профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Акция была направлена на профилактику ДТП с участием водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Это одна из основных задач подразделений Госавтоинспекции, отметили в ведомстве. Акция была проведена и на территории областного центра, к административной ответственности за нетрезвую езду было привлечено шесть правонарушителей.

Попутно отдел ГИБДД по городу Орлу обнародовал статистику пьяных аварий за минувший год. Согласно ей, всего в 2022 году на территории города Орла с участием водителей с признаками опьянения было зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 14 человек получили повреждения различной степени тяжести, а один участник ДТП, к сожалению, погиб. На фоне данной статистики гаишники напоминают о том, что «одним из ключевых условий для преодоления сложившейся ситуации является формирование в обществе атмосферы нетерпимости к нетрезвому вождению, а также поддержка широкой общественности в противодействии подобным правонарушениям».

Более того, отдел ГИБДД УМВД России по городу Орлу обратился к горожанам с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения. Данную информацию (государственный номер транспортного средства, его местонахождение и направление движения) следует незамедлительно сообщать в дежурную часть ГИБДД по телефонам: (4862) 72-34-12, 72-90-00.

«Госавтоинспекция напоминает: за управление автомобилем в состоянии опьянения водитель может быть лишен прав на срок от 1,5 до 2 лет, — говорится в сообщении ведомства. — Кроме того, такому водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей. Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования повлечет уже уголовное наказание».

ИА «Орелград»