В Орле ЗАГС решили не выселять с Пролетарской Горы

Депутаты предложили продлить срок безвозмездного предоставления помещения.

Вопрос обсудили на профильном комитете горсовета 17 января.

«Свадебный марш играет на Пролетарской Горе уже три десятилетия. Депутаты, приняли во внимание орловские свадебные традиции», — сообщает пресс-служба горсовета Орла.

Присутствовавшая на заседании представитель ЗАГС Татьяна Иконникова подчеркнула, что получаемая госпошлина уходит в федеральный бюджет, коммерческих счетов и возможности оплачивать аренду у службы нет.

Окончательное решение будет принято на сессии горсовета, которая пройдет 27 января.

Отметим, в 2017 году сами депутаты поднимали вопрос о необходимости взимания платы за использование помещений ЗАГСом. Тогда это аргументировали плачевным состоянием бюджета Орла, которое не позволяет добровольно лишать себя прибыли. ЗАГС – областное учреждение, получающее субвенции на свою деятельность.

ИА «Орелград»