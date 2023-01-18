В Орловской области ожидаются неблагоприятные погодные явления

МЧС обращает внимание жителей на необходимые меры безопасности.

Погода резко изменится с вечера 18 января. Ночью ожидаются дождь и мокрый снег, местами туман. Днем выпадение осадков продолжится. Ветер при порывах будет достигать скорости до 18 метров в секунду. Температура от 1 до 6 градусов тепла.

Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества происшествий на автодорогах.

В МЧС рекомендуют избегать ветхих зеленых насаждений и тщательно подбирать места для парковки. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение кровельных материалов. Следует обходить оборвавшиеся провода. Водителям рекомендуют соблюдать дистанцию и не превышать скорость. При маневрах обязательно учитывайте дорожные условия.

В случае ЧП звоните на телефоны 01, 101 или 112.

ИА «Орелград»