Клычков анонсировал визит министра экономического развития

19.1.2023 | 9:54 Новости, Общество

Губернатор Орловской области поделился планами во время прямого эфира в соцсетях.

Визит министра экономического развития России Максима Решетникова  намечен на пятницу – 20 января.

Темы обсуждения и возможные объекты экскурсии глава региона не уточнил.

Напомним, 18 ноября 2022 года в Орловскую область приезжала министр культуры РФ Ольга Любимова. Она ознакомилась с работой Центра креативных индустрий в ОГИК, обсудила с главой региона реализацию проекта по увековечиванию памяти о Судбищенской битве.

ИА «Орелград»

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