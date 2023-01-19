В Орле маршрутчика поблагодарили за возвращенное редкое лекарство

19.1.2023 | 10:05 Новости, Общество

Историю о внимании и чутком отношении к пассажирам рассказал КУ ОО «Организатор перевозок».

На минувшей неделе в учреждение позвонила женщина и сообщила, что оставила пакет с редкими лекарствами в салоне одного из автобусов в  Орле. Однако уточнить  подробности не смогла. Тем не менее, сотрудникам «Организатора перевозок» удалось установить автобус и организовать возврат пропажи.

Уже на следующий день водитель Александр Штанов, работающий на маршруте №445 у перевозчика ОРООПП «Логос», передал владелице потерянный пакет с медикаментами.

«Хочется пожелать Александру при работе с людьми оставаться таким же порядочным человеком, несмотря на все сложности его профессии», — отметил в своей публикации в соцсетях КУ ОО «Организатор перевозок».

Пассажирам же пожелали быть внимательнее и не забывать личные вещи в транспорте.

Напомним, в начале января полиция  сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении водителя маршрутки, который нашел в салоне автобуса чужую карту и решил расплачиваться ей за покупки.

ИА «Орелград»

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