В Орле маршрутчика поблагодарили за возвращенное редкое лекарство

Историю о внимании и чутком отношении к пассажирам рассказал КУ ОО «Организатор перевозок».

На минувшей неделе в учреждение позвонила женщина и сообщила, что оставила пакет с редкими лекарствами в салоне одного из автобусов в Орле. Однако уточнить подробности не смогла. Тем не менее, сотрудникам «Организатора перевозок» удалось установить автобус и организовать возврат пропажи.

Уже на следующий день водитель Александр Штанов, работающий на маршруте №445 у перевозчика ОРООПП «Логос», передал владелице потерянный пакет с медикаментами.

«Хочется пожелать Александру при работе с людьми оставаться таким же порядочным человеком, несмотря на все сложности его профессии», — отметил в своей публикации в соцсетях КУ ОО «Организатор перевозок».

Пассажирам же пожелали быть внимательнее и не забывать личные вещи в транспорте.

Напомним, в начале января полиция сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении водителя маршрутки, который нашел в салоне автобуса чужую карту и решил расплачиваться ей за покупки.

ИА «Орелград»