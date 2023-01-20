Институт развития образования получил некачественные компьютеры

Стало известно о новых нарушениях при реализации нацпроекта «Образование».

Как уже рассказывал «Орелград», Контрольно-счетная палата Орловской области провела аудит эффективности использования бюджетных средств в рамках национального проекта «Образования». Нарушения были выявлены довольно существенные и скандальные. В частности, много претензий у аудиторов возникло к созданию образовательных центров «Точка роста». Например, КСП указала на закупку для них полутора сотен ноутбуков, эксплуатация которых оказалась, мягко говоря, затруднена из-за установленного на них программного обеспечения.

Как выяснилось, это далеко не все нарушения, вскрытые при проведении аудита. КСП в своем отчете пишет, например, что в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» областному Институту развития образования было поставлено некачественное компьютерное оборудование в количестве 25 ноутбуков марки ND Tech 156-21 на общую сумму 1,573 миллиона рублей.

Поставщиком выступил индивидуальный предприниматель, фамилию которого КСП также четко указала в своих материалах. Так что с его поиском у компетентных органов вряд ли возникнут проблемы, если они, конечно, заинтересуются данной сделкой. Как выяснили аудиторы, контракт с ИП был заключен 6 июля 2021 года. А уже в период с 12 января по 10 июня 2022 года поставленные ноутбуки «неоднократно направлялись на гарантийное обслуживание, из них полностью произведена замена четырех ноутбуков».

ИА «Орелград»