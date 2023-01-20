В горсовете Орла посочувствовали подрядчику, который работает в долг

Балки для реконструкции Красного моста Уваровской ПМК №22 пришлось покупать за свой счет.

Тема о неспешном финансировании работ со стороны чиновников была затронута на заседании профильного комитета горсовета Орла. Обеспокоенность подрядчика передал депутат Игорь Коновалов, сообщает «ОрелТаймс». Заместитель председателя горсовета Орла Владимир Негин подтвердил, что компания была вынуждена самостоятельно оплатить изготовление части балок.

«По сути, они сейчас работают в долг. Даже те лимиты, которые доведены, – самих средств нет», – цитирует Владимира Негина СМИ.

Отметим, в ходе работ вскрылась необходимость дополнительных мероприятий. Положительное заключение экспертизы на новую смету получено, но увеличенное финансирование пока не предусмотрено. Тем не менее, подрядчик не останавливает работы. На объекте трудятся 300 человек в две смены.

Вопрос о финансировании реконструкции Красного моста вынесут на сессию горсовета, которая запланирована на 27 января.

Напомним, на объекте работает московское ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна №22». По планам, мост должны вернуть орловцам в конце 2023 года. Предыдущий подрядчик обанкротился. Генеральный директор ООО «Ремспецмост» был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы за мошенничество и увод около 70 млн рублей на не строительные цели.

ИА «Орелград»