Депутатам доложили о нарушениях в Мценской ЦРБ

Аудиторы отметили нарушения при установлении заработной платы сотрудникам больницы.

Представители Контрольно-счетной палаты Орловской области выступили на заседании комитета по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству Орловского областного Совета народных депутатов. Как уточнили в КСП, аудитор Оксана Павлюк ознакомила участников заседания с результатами проверки целевого и эффективного использования средств, выделенных Мценской центральной районной больнице. «Орелград» уже частично рассказал об итогах этой проверки. Были выявлены серьезные нарушения при выполнении ремонта зданий и закупке медицинского оборудования.

Оксана Павлюк также доложила об этом парламентариям, подчеркнув, что средства выделялись рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области». «В ходе своего выступления Павлюк обратила внимание на выявленные факты оплаты невыполненных работ; бездействие со стороны Мценской ЦРБ по взысканию неустойки за нарушение сроков выполнения обязательств по поставке товаров», — говорят в КСП.

Аудитор в своем докладе рассказала также и о нарушениях при установлении заработной платы сотрудникам больницы. Так, в нарушение статьи 135 ТК РФ, приказами руководителя введены дополнительные выплаты компенсационного и стимулирующего характера, утверждены показатели и критерии оценки эффективности деятельности сотрудников ЦРБ для начисления выплат стимулирующего характера.

«В учреждении отсутствует единый подход к распределению выплат стимулирующего характера медицинскому персоналу, прочему персоналу на основании оценки критериев и показателей деятельности структурных подразделений учреждения», — следует из доклада. Выплата стимулирующего характера большинству работников была выплачена один раз за конкретный период, но ряду работников учреждение выдало эти стимулы дважды за один период. Размер необоснованно произведенной выплаты стимулирующего характера составил 2,851 миллиона рублей.

Также КСП считает, что в нарушение приказа департамента здравоохранения Орловской области учреждением была произведена замена вида выплаты главному врачу — «Материальная помощь в связи с профессиональным праздником – Днем медицинского работника» на вид выплаты «Премия разовая суммой». Это повлекло за собой недостоверный расчет размера отпускных выплат, причитающихся сотруднику. Кстати, в ходе контрольного мероприятия излишне выплаченные отпускные были удержаны.

ИА «Орелград»