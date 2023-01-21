Орловских фермеров, работающих с химикатами, строго предупредили

Сразу несколько аграрных хозяйств получили ведомственные предостережения.

В Орловской области целому ряду так называемых хозяйствующих субъектов (в числе которых называются ООО «Орловские цветы», КХ «Русь», КФХ «Луплено-2», ООО «Сабр» и ООО «Элита») направлены предостережения с целью соблюдения установленных требований действующего законодательства. Как уточнили в пресс-службе Территориального управления Россельхознадзора, предостережения были выданы за отсутствие регистрации в информационной системе «Цербер».

Нарушения были вскрыты сотрудниками указанного ведомства при проведении мониторинга безопасности. Было установлено, что индивидуальные предприниматели, главы крестьянско-фермерских хозяйств, руководители обществ с ограниченной ответственностью, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность на территории Мценского, Орловского, Покровского и Троснянского районов, связанную с применением пестицидов и агрохимикатов, не зарегистрированы в информационной системе «Цербер», или представленные ими сведения о предприятии указаны в неполном объеме. Если они не устранят выявленные недостатки, то их могут привлечь к ответственности.

Согласно ведомственной статистике, в 2022 году сотрудниками Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям было проведено 843 контрольно-надзорных мероприятия, в том числе 427 непосредственно на Орловщине. Всего в регионе было выявлено 425 нарушений регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при производстве сельскохозяйственной продукции. Наиболее часто встречающимися нарушениями стали отсутствие должного оповещения жителей и владельцев пасек о проведении обработок ядохимикатами.

«Всего с начала года Управление Россельхознадзора в отношении хозяйствующих субъектов, допустивших нарушения регламентов применения пестицидов и агрохимикатов, в том числе по материалам, поступившим из правоохранительных органов и органов полиции, вынесло 154 постановления о привлечении к административной ответственности виновных лиц на общую сумму свыше 446,5 тысячи рублей, — говорится в годовом отчете ведомства. — В целях предупреждения совершения нарушений законодательства в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, территориальным Управлением выдано 595 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, в том числе 353 в Орловской области».

ИА «Орелград»