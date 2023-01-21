Под Орлом внук отсудил у бабушки наследство

21.1.2023 | 14:06 Закон и порядок, Новости

Орловский суд разрешил спор, истоки которого лежат еще в 2004 году.

Свердловский районный суд Орловской области удовлетворил требования истца о восстановлении срока для принятия наследства, признании свидетельства о праве на наследство по закону недействительным и признании права собственности на долю в праве собственности. Подробности этого необычного, но во многом показательного процесса, сообщила пресс-служба суда. Иск подал молодой человек, а ответчиком, по сути, стала его бабушка. Предметом спора стал жилой дом.

Как сообщает суд, в обоснование заявленных требований истец указал, что в 2004 году умерла его мать. После ее смерти открылось наследство, которое было принято его бабушкой, то есть матерью его матери. Бабушка обратилась к нотариусу с заявлением о принятии наследства, но при этом сведений о других потенциальных наследниках ему не сообщила, хотя должна была это сделать. После смерти матери ее сын, который был тогда совсем маленьким, стал сиротой. Опекуном была назначена как раз его бабушка.

С тех пор прошло много лет, в 2016 году истец достиг совершеннолетия. Он стал военным – прошел сначала суворовское училище, затем военно-морскую академию и до 2020 года проходил военную службу на Камчатке. При этом, как указал истец, он имеет временную регистрацию в спорном доме. Собственного жилья молодой человек не имеет, на очереди в муниципальном списке на получение жилья в Свердловском районе не состоит.

Однако, по его мнению, именно он являлся наследником первой очереди после смерти своей матери и поэтому имел право на половину наследственного имущества наряду со своей бабушкой. Истец просил суд восстановить ему срок для принятия наследства и признать недействительным свидетельство о праве на наследство, выданное его бабушке много лет назад. В результате суд иск удовлетворил, признав причину пропуска срока исковой давности уважительной. За внуком признано право собственности на долю в спорном жилом доме.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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