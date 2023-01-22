Орловских ювелиров лишили спецналогов

Ювелирный бизнес утратил право на преференции.

Как сообщает Управление ФНС России по Орловской области, ювелирный бизнес утратил право на применение специальных режимов налогообложения. Дело в том, что с 1 января 2023 года вступил в силу новый Федеральный закон № 47-ФЗ и изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации. В частности, новшествами был введен запрет на применение упрощенной и патентной системы налогообложения организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство ювелирных и других изделий из драгоценных металлов. То же самое касается ИП и юрлиц, торгующих ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов как в розницу, так и оптом.

«Налогоплательщики, осуществляющие свою деятельность в ювелирном бизнесе, считаются утратившими право на применение упрощенной системы налогообложения (УСН) с начала того квартала, в котором допущено несоблюдение требований налогового законодательства, — следует из информации регионального Управления ФНС России. — Они обязаны сообщить о переходе с УСН на иной режим налогообложения в налоговый орган в течении 15 календарных дней по истечении отчетного периода, то есть по окончании первого квартала 2023 года».

Орловские налоговики также предупреждают участников ювелирного рынка о том, что за нарушение сроков подачи уведомления организация и индивидуальные предприниматели могут быть привлечены к административной ответственности. Ранее налоговая служба сообщила о том, что с января текущего года юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие уплату авансовых платежей по таким налогам как НДФЛ, страховым взносам, имущественным налогам, упрощенной системе налогообложения, ЕСХН, налогам с доходов, полученных организацией, должны представлять в налоговый орган уведомления об исчисленных суммах налогов и сборов. Это требование введено в связи с запуском нового упрощенного механизма уплаты налогов – института Единого налогового счета.

ИА «Орелград»