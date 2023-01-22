От орловца потребовали вернуть долг, которого нет

В перипетиях финансового спора пришлось разбираться суду.

Как сообщает Новодеревеньковский районный суд Орловской области, рассмотрено гражданское дело по иску одного из крупнейших банков страны к местному жителю. Интересно, что иск подало Дальневосточное отделение банка. Речь в нем шла о взыскании задолженности по кредитному договору. Однако все оказалось далеко не так просто, как это зачастую бывает при рассмотрении подобных дел.

Например, в исковом заявлении было указано, что 31 июля 2018 года банк на основании договора зачислил на счет ответчика денежные средства в размере 871 тысяча рублей. Заемщик денежные средства банку не возвратил, в связи с чем у него накопилась задолженность. На момент подачи иска она, по оценкам финансовой организации, составляла около 730 тысяч рублей. Банк просил суд взыскать указанную сумму и расходы по уплате государственной пошлине.

«С учетом установленных по делу обстоятельств, суд установил, что оригинал кредитного договора истцом в материалы дела не представлен, в материалах дела содержатся лишь сведения, что ответчик является клиентом банка и держателем карт, но факт выдачи ответчику кредитных денежных средств не подтвержден», — следует из сообщения пресс-службы районного суда.

В соответствии с частью 2 статьи 71 ГПК РФ, напоминает суд, при непредставлении истцом письменного договора займа или его надлежащим образом заверенной копии вне зависимости от причин этого истец лишается возможности ссылаться в подтверждение договора займа и его условий на свидетельские показания. Однако он вправе приводить письменные и другие доказательства. Но в данном случае, по мнению суда, отсутствуют доказательства, подтверждающие заключение кредитного договора в электронном виде с ответчиком.

Данный факт, как сообщается, не отрицал и представитель истца в своих письменных объяснениях.

«В связи с отсутствием надлежащих доказательств, свидетельствующих о заключении кредитного договора между истцом и ответчиком, а также предоставлении ответчику денежных средств и фактическом распоряжении ответчиком полученными денежными средствами, суд отказал в удовлетворения исковых требований», — резюмируют в суде.

Решение в законную силу еще не вступило.

ИА «Орелград»