Орловский пищепром получил свою стратегию

Губернатор велел развивать кластер пищевой и перерабатывающей промышленности.

Губернатор Андрей Клычков утвердил «Стратегию развития кластера пищевой и перерабатывающей промышленности на территории Орловской области». Как следует из преамбулы, документ был разработан в целях реализации производственного потенциала, развития существующей на территории региона производственной инфраструктуры. Кластер призван обеспечить население Орловской области качественными продуктами питания местного производства.

Кроме того, стратегия призвана помочь участникам кластера эффективно кооперировать и решить проблему замещения импорта продовольствия отечественными продуктами, обеспечивая продовольственную безопасность местного населения. При этом главной заявленной целью стратегии является «встраивание инновационного процесса во внутренние процессы предприятий, повышение конкурентоспособности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Орловской области».

В нее входят мероприятия, направленные на формирование организационной структуры кластера, создание и продвижение продукции и торговых марок участников кластера, снижение затрат участников кластера, развитие системы подготовки кадров. Миссия кластера: добровольное взаимодействие друг с другом для обмена опытом, совместной взаимовыгодной деятельности и представления общих интересов на различных уровнях. Более того, от участников кластера власти ожидают формирования «флагманского сообщества орловского бизнеса в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности и поддерживающих структур для решения реальных проблем, привлечение инвестиций в совместные проекты».

Иными словами, участники кластера должны стремиться к тому, чтобы пищевая и перерабатывающая промышленность превратилась в ведущую отрасль экономики Орловской области. Для этого, кстати, предусмотрено формирование единого маркетингового центра кластера, призванного привлекать заказы для всех участников кластера. Кроме того, стратегией предусмотрено формирование позитивного имиджа пищевого производства и популяризация соответствующих профессий. Добавим, что в состав кластера входят 29 участников, включая не только предприятия, но и региональный департамент экономического развития и инвестиционной деятельности, Фонд поддержки предпринимательства Орловской области, ОГУ имени Тургенева и ОГАУ имени Парахина.

ИА «Орелград»