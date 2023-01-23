В Орле запретили возвращать животных на кладбища

Соответствующее постановление издал мэр города Орла Юрий Парахин.



Администрация города Орла в лице мэра Юрий Парахина утвердила «Перечень мест, на которые запрещается возвращать животных без владельцев, и лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате животных без владельцев на прежние места их обитания». Постановление принято в соответствии с частью 6.1 статьи 18 Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Перечень мест, на которые запрещается возвращать животных без владельцев, состоит из девяти пунктов. Выглядит он так:

1. Территории общего пользования (в том числе площади, улицы, проезды, парки и другие территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц).

2. Территории, прилегающие к многоквартирным домам.

3. Детские игровые и детские спортивные площадки.

4. Спортивные площадки для занятий активными видами спорта, площадки, предназначенные для спортивных игр на открытом воздухе.

5. Кладбища и мемориальные зоны.

6. Площадки для проведения массовых мероприятий.

7. Территории детских, образовательных и лечебных учреждений.

8. Территории, прилегающие к объектам культуры.

9. Территории, прилегающие к организациям общественного питания.

Что касается перечня лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате животных без владельцев на прежние места их обитания, то он состоит всего из двух пунктов. Такими полномочиями наделены начальник городского управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства и начальник отдела природопользования управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Орла.

Напомним, ранее губернатор Андрей Клычков внес изменения в порядки деятельности по обращению с животными без владельцев и организации деятельности приютов животных. Новым постановлением именно органы местного самоуправления определены уполномоченными «по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Кроме того, документ определяет порядок подачи заявок на отлов животных в органы местного самоуправления, а также сроки регистрации и передачи заявки сотрудниками администраций в организации по отлову животных. Также увеличен срок содержания животных в приюте до 40 календарных дней.

ИА «Орелград»