В Орловской области сумма штрафов за нарушения на дорогах выросла на 9%

При этом количество происшествий снизилось на 6%.

Статистику 2022 года на аппаратном совещании в администрации Орловской области 23 января сообщил начальник КУ ОО «Орелтранссигнал» Егор Залыгин. По материалам оборудования фото- и видеофиксации водители получили штрафов на сумму 428,8 млн рублей, что на 9% выше уровня 2021 года, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В регионе работают 99 стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, а также 18 передвижных и пять мобильных. Кроме того, лихачей могут фиксировать 73 камеры, входящие в систему «Безопасный город».

Часть устаревшего и установленного в 2014 году оборудования будет заменена. В Орле новые приборы разместят на восьми перекрестках.

ИА «Орелград»