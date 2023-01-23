Январь поставил пять температурных рекордов

23.1.2023 | 10:26 Новости, Общество

Погода в Орловской области значительно отклонилась от нормы.

Фото пресс-службы Администрации Орла

Средняя температура выше на 1,6 градуса, сообщает сайт «Погода и климат». При этом за всю историю наблюдений самыми теплыми оказались 1, 2, 3, 4, 20 января 2023 года. Большим числом отклонений может похвастаться только 2005 год. В том январе было поставлено шесть тепловых рекордов. Минимумы чаще фиксировались в 20 веке. 31 января 1956 года в Орле подморозило до -35,4.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Орловской области будет небольшой мороз: от – 2 днем до – 9 ночью. Не ожидается осадков, ветер скоростью не более 1 метра в секунду.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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