Клычков посмотрел, какие дома строит Виталий Чапкин

24.1.2023 | 14:53 Новости, Строительство

Губернатор Орловской области оценил четырехквартирный дом для сирот в Малоархангельске.

Фото пресс-службы губернатора Орловской области

Дом был введен в эксплуатацию 17 ноября 2022 года. Вручение ключей сиротам приурочили к визиту главы региона, который приехал в Малоархангельск 24 января.

Около 30 лет в райцентре не строились многоквартирные дома, поэтому приобретать жилье для сирот на первичном рынке было проблематично. 10 июля 2020 года власти заключили договор аренды земельного участка для строительства блокированного жилого дома. Подрядчиком стал индивидуальный предприниматель Виталий Чапкин. При возведении объекта соблюдались все строительные и санитарные нормы, что подтверждено независимой экспертизой, подчеркивает сайт правительства Орловской области. Всего за последние пять лет администрацией Малоархангельского района предоставлено сиротам 11 квартир.

Напомним, Виталий Чапкин руководит ООО «СЗ «СМУ№2», которое будет развивать в Орле Наугорку в районе улиц Куйбышева, Цветаева. На месте аварийных домов должны вырасти пять десятиэтажных, три многоуровневых паркинга на 315 машин. Коммуникациями территорию должен обеспечить город за счет инфраструктурного кредита. На эти цели запланировано 179 млн рублей.

ИА «Орелград»

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