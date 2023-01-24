Мошенники наживаются на желании орловцев устроиться на хорошую работу

Слишком привлекательные условия трудоустройства могут лишить сбережений, предупреждают в орловском отделении Банка России.

Сообщения об имеющихся вакансиях рассылают по почте, в соцсетях, через СМС. Чаще речь идет о местах, не требующих особой подготовки, но хорошо оплачиваемых и с гибким графиком, например – в маркетплейсах. Далее с потенциальным работником беседу продолжает «отдел кадров», выведывающий данные банковских карт или предлагающий зарезервировать вакансию за деньги.

Начальник отдела безопасности орловского отделения Банка России Михаил Прудников подчеркивает, что предложения «гарантированной работы» на удивительно комфортных условиях — популярная легенда мошенников.

«Не доверяйте рассылкам с предложениями о работе, если вас заставляют оплатить какие-либо услуги, товары, зарезервировать вакансию или провести какие-либо еще платежи», – рекомендует Михаил Прудников.

Специалист предостерегает от предоставления посторонним своих паспортных данных, данных карты, кодов с обратной стороны кредитки и кодов подтверждения операций.

ИА «Орелград»