Облсовет рассмотрит законопроект о нематериальном наследии

Вопрос уже включен в повестку дня ближайшей парламентской сессии.



Орловский областной Совет народных депутатов на своем ближайшем заседании рассмотрит проект закона «Об отдельных правоотношениях в области нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации на территории Орловской области». Документ уже подготовлен к первому чтению и прошел комитетские слушания. Он вводит правовое регулирование отношений в сфере нематериального этнокультурного достояния на региональном уровне, во многом дублируя ранее принятые федеральные нормы.

В частности, законом будут определены полномочия органов государственной власти. Так, к полномочиям Орловского облсовета будет отнесено законодательное регулирование отношений в указанной сфере, осуществление (наряду с другими уполномоченными на то органами) контроля за соблюдением и исполнением законов Орловской области в области нематериального этнокультурного достояния. К полномочиям правительства региона будет отнесено участие в осуществлении единой государственной политики в части нематериального этнокультурного достояния, принятие соответствующих нормативных правовых актов, организация и поддержка учреждений культуры и искусства в части выявления, изучения, использования, актуализации, сохранения и популяризации объектов нематериального этнокультурного достояния и др.

В соответствии с новым законом власти региона будут обязаны оказывать поддержку организациям народных художественных промыслов, региональным и местным национально-культурным автономиям. Законопроектом также предусматривается организация проведения экспертиз научных и научно-технических программ и проектов в области нематериального этнокультурного достояния, финансируемых за счет средств областного бюджета.

Тем временем в Орле организовали мастер-класс «Орловский спис. Урок мастерства», цель которого – рассказать участникам о традиции вышивания обрядовых полотенец Орловской области. Для проведения урока организаторы подготовили подлинные произведения народного искусства, вышитые более 100 лет назад орловским списом. «Эту самобытную вышивку называют «золотым достоянием Орловщины», — отметили в Орловском областном центре народного творчества. — Под руководством народного мастера участники могут освоить основные приемы вышивки орловским списом и приобрести навыки создания композиции списового шитья».

ИА «Орелград»