В Ливнах стало популярным распитие алкоголя на виду у всех

Полиция райцентра обнародовала рейтинг правонарушений.

Межрайонный отдел МВД России «Ливенский» обнародовал информационно-аналитическую записку о результатах оперативно-служебной деятельности за 2022 год на территории города Ливны. Из документа следует, что данная работа «была направлена на повышение эффективности и результативности оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности отдела, совершенствование форм и методов управленческой деятельности, укрепление служебной дисциплины и законности».

В целом за 2022 год в отдел поступило 10 957 заявлений, сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, о происшествиях. По результатам их рассмотрения было возбуждено 704 уголовных дела. По 1086 материалам проверок были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовных дел. По 2092 сообщениям были приняты решения о возбуждении дел об административных правонарушениях. Интересно, что местные правоохранители даже составили своего рода рейтинг наиболее распространенный правонарушений.

Судя по нему, довольно много жителей и гостей города Ливны забывают о том, что употреблять алкоголь в общественных местах запрещено законом. Именно данное правонарушение стало самым «популярным». В целом за минувший год в городе за распитие алкогольной продукции в общественных местах по статье 20.20 КоАП РФ было заведено 1515 административных протоколов. На втором месте оказалось мелкое хулиганство – по статье 20.1 КоАП РФ было составлено 360 протоколов. Интересно, что третье место заняла статья 20.25 КоАП РФ, предусматривающая ответственность за неуплату административного штрафа. По данной статье в райцентре было заведено 147 дел.

Кроме того, 83 административных дела было возбуждено за мелкое хищение (статья 7.27 КоАП РФ), по 11 – за появление несовершеннолетних в состоянии опьянения (статья 20.22. КоАП РФ) и употребление наркотических средств (статья 6.9 КоАП РФ), а также два дела за хранение наркотических средств (статья 6.8 КоАП РФ). Всего же сотрудниками Ливенского МО МВД в 2022 году было выявлено (без учета статистики ГИБДД) 3596 административных правонарушений.

ИА «Орелград»