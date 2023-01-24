В Малоархангельске оценят систему водоснабжения для дальнейшего финансирования

Подрядчик, стоящий новые сети, освоил в 2022 году 10 млн рублей, сообщает сайт правительства Орловской области.

На эти средства ООО «Альтаир» пробурило скважины, смонтировало напорную башню и проложило водопровод. Ведется приемка выполненных работ для дальнейшего финансирования. Общая стоимость проекта около 30 млн рублей. Большую часть средств выделила областная казна – 93%.

Реализацию проекта в ходе визита 24 января в Малоархангельский район оценил губернатор Андрей Клычков. Глава региона подчеркнул важность обеспечения жителей питьевой водой высокого качества.

ИА «Орелград»