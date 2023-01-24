В Малоархангельске оценят систему водоснабжения для дальнейшего финансирования

24.1.2023 | 14:12 ЖКХ, Новости

Подрядчик, стоящий новые сети, освоил в 2022 году 10 млн рублей, сообщает сайт правительства Орловской области.  

Фото пресс-службы губернатора Орловской области

На эти средства ООО «Альтаир»  пробурило скважины, смонтировало напорную башню и проложило водопровод. Ведется приемка выполненных работ для дальнейшего финансирования. Общая стоимость проекта около 30 млн рублей. Большую часть средств выделила областная казна – 93%.

Реализацию проекта в ходе визита 24 января в Малоархангельский район оценил губернатор Андрей Клычков. Глава региона подчеркнул важность обеспечения жителей питьевой водой высокого качества.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования