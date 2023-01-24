В Орловской области классы продолжают закрывать на карантин

Число детей, заболевших ОРВИ, увеличилось на 0,1 %, сообщает сайт правительства региона.

В ходе прямого эфира в соцсетях 23 января губернатор Андрей Клычков отметил, что закрыты на карантин 29 классов в 18 школах. Глава региона сообщил, что будут усилены традиционные санитарные мероприятия, а жителей региона призвал внимательнее относиться к своему здоровью.

После новогодних каникул заболеваемость резко поднялась. Специалисты орловского Роспотребнадзора отметили значительный рост обращаемости по поводу гриппа и ОРВИ: на 98,6%, если сравнивать с праздничными днями. С 9 по 15 января было зарегистрировано 5 554 случаев острых респираторных инфекций.

ИА «Орелград»