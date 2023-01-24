В женской колонии под Орлом сыграли свадьбу

Церемония бракосочетания состоялась прямо за решеткой.

В Орловской области на территории Шаховской женской колонии № 6 состоялась церемония бракосочетания осужденной Анастасии и ее избранника Александра. Как уточнили в пресс-службе регионального Управления ФСИН России, церемонию которую провела Елена Макова, заведующая межрайонным сектором ЗАГС № 10 Управления ЗАГС Орловской области. Молодожены получили свой первый семейный документ – свидетельство о заключении брака.

«Администрация исправительной колонии № 6 считает, что создание семьи является хорошим стимулом для осужденных женщин приложить все усилия для того, чтобы вернуться домой раньше и начать новую, законопослушную жизнь, — отметили в пресс-службе Управления УФСИН России по Орловской области. — Руководство колонии предоставило молодоженам длительное свидание».

История Шаховской женской исправительной колонии берет свое начало с 40-х годов прошлого столетия. На территории нынешней ИК-6 располагалась колония ИТК-3, в которой отбывали наказание и мужчины и женщины, которые проживали раздельно, работали вместе. К началу 70-х годов назрела необходимость размещения особо опасных женщин-рецидивисток в центральной полосе европейской части страны. В 1971 году был подписан приказ о создании на базе участков исправительно-трудовой колонии № 3 двух самостоятельных исправительно-трудовых колоний: ИТК общего режима для содержания осужденных мужчин и ИТК строгого режима для содержания осужденных женщин.

В настоящий момент исправительная колония № 6 общего режима предназначена для женщин, впервые осужденных к лишению свободы с лимитом наполнения 823 места. В учреждении организовано трехразовое горячее питание осужденных, соблюдаются нормы жилой площади. Работает банно-прачечный комбинат (помывка, стирка белья). Осужденные, отбывающие наказание в облегченных условиях, проживают в улучшенных условиях.

В помещениях отрядов установлены душевые кабины, оборудованы современные комнаты воспитательной работы. Для обеспечения осужденным возможности участия в религиозных обрядах благодаря сотрудничеству с Русской Православной Церковью на территории учреждения действует часовня в честь святителя Анастасии Узорешительницы под настоятельством священника Свято-Троицкого храма отца Игоря.

ИА «Орелград»