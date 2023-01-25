Клычкову рассказали, как камеры помогли раскрыть преступление

Губернатор ознакомился с деятельностью Единой диспетчерской службы Малоархангельского района.

Как сообщила пресс-служба губернатора, глава региона Андрей Клычков в рамках рабочей поездки ознакомился с деятельностью Единой диспетчерской службы и Ситуационного центра главы Малоархангельского района. В частности, ему рассказали об установке средств видеонаблюдения за обстановкой в общественных местах в рамках сегмента АПК «Безопасный город». Занималась этим коммерческая компания, с которой власти заключили соответствующий муниципальный контракт.

«В июле 2022 года было установлено восемь камер видеонаблюдения в городе Малоархангельске на сумму более 1 миллиона рублей, — известила пресс-служба губернатора. — Видеонаблюдение установлено в парке Пушкина, в парке Победы, на главной площади города, перед кинотеатром «Колос». Цифровые камеры имеют вывод информации на компьютеры службы ЕДДС, а также на мониторы ОМВД России по Малоархангельскому району».

Глава района Петр Матвейчук рассказал губернатору о том, что «видеомониторинг позволяет не только ускорить реагирование полиции на преступления и повысить их раскрываемость, но и бороться с административными правонарушениями». Согласно приведенной статистике, благодаря видеофиксации в районе уже раскрыто одно преступление. Между тем, по данным ОМВД России по Малоархангельскому району, в 2022 году на подведомственной территории в общественных местах было совершено 17 преступлений, в том числе 11 на улицах.

В целом в минувшем году в ОМВД России по Малоархангельскому району поступило 993 заявлений и сообщений о преступлениях, правонарушениях и происшествиях. Из них 292 были сообщениями о преступлениях: кражи — 25, мошенничество – 13, преступления против жизни и здоровья – 13, незаконный оборот оружия – 3, незаконный оборот наркотических средств – 6, преступления в сфере миграции – 1.

Преступления против семьи и несовершеннолетних не выявлялись, — отметили в местной полиции. Также не регистрировались такие преступления, как разбой, убийство и побои с причинением тяжкого вреда здоровью. За год был зарегистрирован один грабеж, одно преступление, связанное с умышленным причинением средней тяжести вреда здоровью, пять преступлений, связанных с угрозой убийства, а также одно преступление с умышленным причинением легкого вреда здоровью.

ИА «Орелград»