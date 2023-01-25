Вице-спикер Орловского облсовета встал на защиту кабанов   

Михаил Вдовин попросил прокуратуру оценить законность истребления 100% животных.

Приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов был издан департаментом надзорной и контрольной деятельности Орловской области. Этим документом охотникам разрешается добывать до 100 процентов всего повстречавшегося им в лесу дикого кабана, причем пол и возраст животных значения не имеет. Действовать приказ будет до 31 декабря 2023 года.

Михаил Вдовин написал в соцсетях, что уточнил у и.о. руководителя департамента Владимира Рыжикова, чем мотивирован документ.

«Ответ – за основу Департаментом была взята «Дорожная карта» (план мероприятий) Минсельхоза России. Но позвольте, ведь «Дорожная карта» носит рекомендательный характер, — подчеркнул Михаил Вдовин. — И я считаю сначала нужно установить, кто является разносчиком АЧС, а потом уже издавать такие приказы. Ведь этот вид животных занимает свое место в экосистеме региона и очень важное. И его истребление может привести к необратимым последствиям».

Отметим, под действие приказа попадают территории в радиусе 30 километров вокруг свиноводческих комплексов. Однако это обширные охотничьи угодья в границах Сосковского, Шаблыкинского, Кромского, Троснянского, Мценского, Ливенского районов и Орловского муниципального округа Орловской области. Добытые животные должны быть уничтожены в случае обнаружения АЧС в соответствии с законодательством Российской Федерации о ветеринарии, но могут употребляться в пищу после получения отрицательного результата на заболевание.

ИА «Орелград»