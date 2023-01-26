Незаконную рекламу автозаймов вскрыли в Орле

Не вписавшаяся в рамки закона реклама находилась у всех на виду.



Комиссия Орловского УФАС России признала ненадлежащей рекламу «Автозайм», рекламодателем которой является микрокредитная компания из Санкт-Петербурга. Рекламораспространителем выступил орловский индивидуальный предприниматель. Антимонопольщики установили, что в спорной рекламе были нарушены сразу несколько статей Закона «О рекламе». Фигурантам уже выданы предписания о прекращении нарушения требований законодательства РФ, а материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу Орловского УФАС для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

История дела такова: в УФАС поступила информация из орловского отделения Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу. Сотрудники данного ведомства обнаружили в Орле на улице Раздольной рекламную конструкции, расположенную возле автомобильной дороги. Это и была реклама финансовых услуг «Автозайм», предоставляемых питерской МКК. Банковские служащие заподозрили, что она содержит признаки нарушения требований Закона «О рекламе».

Антимонопольщики отреагировали на сигнал и осмотрели конструкцию с выездом на место. Из материалов дела следует, что это был двусторонний щит на опоре. Реклама предлагала получить заем до 500 тысяч рублей на покупку машины. Причем, как из нее следовало, «автомобиль остается у Вас, ПТС у нас». Вся указанная информация выполнена крупным, хорошо читаемым шрифтом. А вот в правой нижней части рекламного полотна, занимающей приблизительно 20 процентов площади, была расположена информация, выполненная мелким и плохо читаемым шрифтом.

Как отметили в своем отчете антимонопольщики, установить полное содержание этой информации «визуально и с помощью съемки не представилось возможным, ввиду нахождения конструкции за ограждением». Словом, важная для рекламодателя часть рекламы была выполнена крупно и была хорошо видна с любой стороны дороги, а вот важная для потенциальных заемщиков информация фактически была недоступна для восприятия.

ИА «Орелград»