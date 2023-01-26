Орловец объяснил, почему убил беременную жену

26.1.2023 | 10:53 Важное, Новости, Происшествия

Подробности трагедии в Дмитровске сообщили в следственном комитете.

Фото СУ СК России по Орловской области

27-летняя женщина погибла от руки 32-летнего супруга 20 января. Они вместе находились дома. Конфликт произошел на почве ревности.

«Мужчина нанес потерпевшей множественные ножевые ранения шеи, живота, груди, верхних и нижних конечностей, от которых она скончалась на месте», — указано в релизе СУ СК России по Орловской области.

После убийства мужчина пытался свести счеты с жизнью. Однако не довел задуманное до конца. После обратился в полицию и признался в содеянном. Мужчину поместили в лечебное учреждение. Решается вопрос о заключении его под стражу.

По данным  канала «Плохие новости 18+», женщина ждала ребенка. Муж не только убил ее, но отрезал палец и ухо. Якобы после расправы он даже пошел на работу и только на следующий день сдался полицейским.

«ОрелТаймс» удалось выяснить, что супруги работали Дмитровской школе искусств.

ИА «Орелград»

Фото канала «Плохие новости 18+»

 

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