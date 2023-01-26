Орловская прокуратура опротестовала неконтролируемую охоту на кабанов

По мнению надзорного органа, резонансный документ нужно переработать.

В приказе Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области о регулировании численности охотничьих ресурсов не хватает конкретики, посчитали в прокуратуре. В документе указано, что право охоты на диких кабанов предоставляется в радиусе 30 километров вокруг свиноводческих комплексов. До 100% животных, не зависимо от пола и возраста, можно «изымать» до 31 декабря 2023 года.

«Отсутствие четкой регламентации места регулирования численности дикого кабана может повлечь неконтролируемую охоту на объекты животного мира. С целью устранения нарушений природоохранного законодательства на правовой акт принесен протест», — указано в релизе прокуратуры.

Надзорный орган заявил о возможности признания приказа департамента незаконным через суд.

Отметим, уничтожение кабанов власти аргументировали распространением африканской чумы свиней. В 2022 году было выявлено 12 очагов АЧС. Девять случаев в дикой природе – обнаруживались трупы кабанов на полях. Взятые пробы подтвердили наличие опасного заболевания. Три очага вспыхнули в промышленных предприятиях. В результате было уничтожено 100 тысяч голов животных.

ИА «Орелград»