Под Орлом на переезде поймали 13 нарушителей

В Ливенском районе гаишники провели дежурство у железнодорожных путей.

Как сообщили в региональном Управлении ГИБДД, в Ливенском районе Орловской области сотрудники Госавтоинспекции организовали профилактическое мероприятие «Внимание, железнодорожный переезд!». Согласно приведенной статистике только в текущем году за нарушение правил проезда через железнодорожные переезды, в соответствии со статьей 12.10 КоАП РФ, к административной ответственности было привлечено 13 водителей. Отметим, что санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 5000 тысяч рублей.

«В ходе профилактического мероприятия полицейские напоминали автолюбителям о том, что вне зависимости от сигнала светофора, наличия шлагбаума и его положения перед железнодорожным переездом остановка перед переездом у стоп-линии или знака «движение без остановки запрещено» обязательна, — следует из информации УГИБДД. — Инспекторы рекомендуют всем автовладельцам строго соблюдать и выполнять правила при движении через железнодорожные переезды, проявлять терпение и дисциплинированность при закрытом переезде, спокойно ожидать включения разрешающего сигнала».

В ведомстве говорят и о том, что каждый участник дорожного движения должен помнить: железнодорожный переезд является одним из сложнейших и опасных участков дороги, требующим особого внимания и строгого соблюдения Правил дорожного движения. Нарушитель подвергает опасности не только свою жизнь, но и жизнь окружающих. Стоит также отметить, что в 2022 году на автодорогах города Ливны и Ливенского района, было совершено 769 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 11 человек, а 66 человек получили ранения различной степени тяжести.

В целом за прошедший 2022 год сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Ливенский» было выявлено 6664 нарушения норм и правил, действующих в сфере дорожного движения, из них: 280 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения; 74 факта выезда на сторону, предназначенную для встречного движения; 122 факта управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления и лишенными такого права; 1673 нарушения Правил дорожного движения пешеходами.

ИА «Орелград»