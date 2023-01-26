В Орле не смогли точно подсчитать отчисленных студентов

Удивительные разночтения в цифрах выявили областные аудиторы.



Контрольно-счетная палата Орловской области подвела итоги экспертно-аналитического мероприятия «Стратегический аудит реализации подпрограммы 8 «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)». Она входит в состав государственной программы «Социальная поддержка граждан в Орловской области». Кстати, аудиторы обратили внимание на то, что сама программа была утверждена с опозданием – 2 октября 2019 года, хотя по правилам должна была быть утверждена до 15 сентября того же года. Но что еще интереснее, так это то, что в изученной подпрограмме не были отражены фактические значения целевых индикаторов.

Например, сообщает КСП, за период 2020 года допущены искажения результатов реализации мероприятий при отражении в фактических данных по показателю «Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости». В госпрограмме указано фактическое выбытие 7 процентов таких студентов, а по данным департамента образования Орловской области выбыло 0 процентов. Разные цифры указаны и по показателю «Доля профессиональных образовательных организаций, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких организаций». В госпрограмме указано 70 процентов, а по данным департамента образования – 73,6 процента.

Тем временем, Орелстат сообщил, что Орловская область занимает третье место в Центральном федеральном округе по количеству студентов на каждые 10 тысяч местных жителей. На первом месте находится Москва, на втором – Воронежская область. В текущем учебном году всего в Орловской области насчитывается 25 691 студент. Для сравнения, в Тульской области обучается 32 969 студентов, в Курской – 36 922.

ИА «Орелград»