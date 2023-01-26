В Орле осудили участницу экстремистской организации

Несмотря на конспирацию, 57-летняя женщина получила срок.

О результатах судебного разбирательства сообщила пресс-служба СУ СК России по Орловской области. Женщина признана виновной в участии в деятельности экстремистской организации. С 2019 по 2020 год она неоднократно присутствовала и выступала на религиозных собраниях организации «Свидетели Иеговы «Орел»*, изучала и хранила запрещенную в России литературу. В основу уголовного дела легли материалы регионального УФСБ.

Осужденной назначено наказание в виде лишения свободы на два года условно. Испытательный срок – три года. Приговор может быть обжалован, так как не вступил в законную силу.

Отметим, сообщения об обнаружении скрытых экстремистских ячеек появляются в СМИ регулярно, как и публикации об осуждении их членов. Так, в ноябре 2022 года шесть лет условно получил организатор ячейки в Челябинской области.

* организация запрещена в России

ИА «Орелград»